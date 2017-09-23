«Рюмка водки»: певец анонсировал открытие ресторана

23.09.2017 19:09

Российский певец Григорий Лепс намерен открыть свой ресторан под названием «Рюмка водки». Эта новость взбудоражила сознание пользователей Сети и вызвала волну иронии.

Пользователи Сети с иронией отнеслись к названию ресторана – «Рюмка водки».

«Это все, на что способен российский бомонд…Хорошо не «Рюмка боярышника», – пишут пользователи.

Кроме того, блогеры начали предлагать свои варианты названия. Также, пользователи Сети запустили флешмоб, предлагая варианты, какие рестораны могли бы открыть другие звезды. В частности, появились идеи вроде группы «Звери» с рестораном «Напитки покрепче» или Тимати с заведением «Баклажан», Владимир Соловьев с заведением «Соловьиный полет».

Ранее «Журналист» сообщал о том, что 10 мая Лепсверидзе Григорий Викторович, более известный как Григорий Лепс, внесен в черный список сайта «Миротворец».

Источник: journalist.today