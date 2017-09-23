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СТАРУШКА ОТБИЛА У ГРАБИТЕЛЕЙ ПОХИЩЕННУЮ ГОЛОВУ БУДДЫ
В Китае 68-летняя женщина предотвратила попытку двух грабителей украсть отколотую ими с древней статуи голову Будды. Старушка отважно вступила с злоумышленниками в схватку, заставив их в итоге ретироваться с пустыми руками.
Инцидент произошел еще в июле 2016 года, однако винмание прессы он привлек только сейчас, когда состоялся суд над грабителями.
Пань Юаньцзюй находилась вместе со своим 75-летним мужем, сторожем исторического буддийского монумента на горе Муюй в провинции Сычуань, когда супруги услышали странный шум из места, где располагались около семисот статуй времен династии Тан (618-907 годы).
Женщина пошла проверить, в чем дело, и увидела, как два злоумышленника откалывают голову у одной из статуй. Пань тут же набросилась на грабителей, требуя от них прекратить свое занятие.
Мужчины сначала предложили старушке денег, но та продолжала их атаковать. Тогда грабители кинулись к своему стоящему неподалеку фургону и попытались уехать, однако Пань вцепилась в одно из колес автомобиля.
Женщина проявила такое упорство, что бандиты предпочли бросить машину и бежали пешком. Украденную голову Будды они выбросили в ближайшую реку.
Приехавшие полицейские быстро нашли злоумышленников по номеру автомобиля. Оба грабителя были арестованы и приговорены судом к тюремному заключению. Отважная старушка в итоге провела неделю в больнице из-за травм, а за свою храбрость получила от местных властей премию в размере 1000 юаней (150 долларов США).
Источник: bagnet.org
Теги: Донбасс, грабитель, голова, Будда
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