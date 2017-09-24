Почему в американской школе дети чувствуют себя счастливыми и готовы покорять мир: 10 причин

24.09.2017 08:08

О том, как работают школы в Украине – знает каждый. Интересно, а как подходят к системе образования в других странах мира?

Многие украинцы, которые переехали жить в США, удивляются, насколько американская школа отличается от украинской. И дело не только в более новом оборудовании, более зажиточных учителях или наличии новой техники – в первую очередь, дело в разнице подхода к преподаванию.

Первое, что бросается в глаза в американской школе – это отсутствие пафоса. К примеру, первое сентября. Каждый из нас привык, что в этот день должны быть белые банты, громкие речи на линейке, обязательный урок любви к родине и цветы учителям.

В США первый учебный день не отличается от остальных. Более того, в каждом штате начинаться учеба может в разные дни.

Постоянно новый коллектив

Ежегодно состав классов в американской школе меняется, как и учителя. Это делается специально, чтобы дети учились комфортно чувствовать себя в новом коллективе. Это обязательно пригодится им во взрослой жизни.

Богатство выбора

Ученики американской школы имеют право выбора с самого детства. У них есть обязательная программа, а есть ряд предметов, которые можно выбирать в зависимости от собственных интересов.

Именно поэтому американцы зачастую выбирают профессию не из-за того, что так захотели родители, а потому что они сами сделал тот или иной выбор, в зависимости от своих предпочтений.

Отсутствие формы

Форма в США встречается в частных школах, а если говорить о государственных – здесь дети могут выражать себя, как им хочется. В американских школах можно увидеть не просто детей в джинсах, но и представителей разных субкультур.

И учителя относятся к этому достаточно спокойно.

Необходимость прививок

В отличии от Украины, чтобы учиться в государственной школе, ребенку необходимо иметь все обязательные прививки. Если при подаче документов их нет – не беда, их сделают в местном центре здоровья бесплатной медицины. Даже, если у тебя нет страховки.

Контроль

В США система очень следит за тем, как родители смотрят за детьми. К примеру, когда учеников привозит школьный автобус, водитель отпустит ребенка только, если на остановке есть кто-то из его близких (до 13-14 лет).

Чтобы ребенок сам шел домой, нужно написать заявление в школу (а, точнее, отправить имейл). Действует заявление только в течение недели. Более того, с такими заявлениями лучше не частить, поскольку могут подумать, что родители недостаточно заботятся о ребенке.

Такое же строгое отношение и к пропуску занятий: если ребенок заболел или в семье что-то случилось, об этом нужно сообщить в школу. 5 пропусков без веской причины – и школа заявит в органы опеки, которые тут же начнут проверку семьи.

Родительское собрание

На родительском собрании в США тебе никогда не скажут о том, что нужно сделать подарок директору, желательно в виде конверта с деньгами.

Там рассуждают о планах на год, знакомятся с учителями и говорят о том, кто сможет испечь пирог на какой-то праздник, а кто сможет помочь с оформлением зала.

Интересно, что в США не принято говорить с учителями об успеваемости детей – если что-то случится, учитель напишет сам. Либо же можно записаться на специальные встречи, где учитель сможет пообщаться с вами.

Интересно, что в США не принято говорить с учителями об успеваемости детей – если что-то случится, учитель напишет сам. Либо же можно записаться на специальные встречи, где учитель сможет пообщаться с вами.

Следить за успеваемостью через приложение

Родители, как правило, следят за успеваемостью детей через специальное приложение на смартфоне. Благодаря ему можно видеть, был ли ребенок активен, участвовал ли в дискуссии на уроке, сделал ли домашнее задание. Также там видна успеваемость за неделю и месяц.

Обучение через практику

В школах США ты не увидишь, как дети зубрят стихи или какие-то правила – большая часть предметов преподается на практике.

То есть, детям предлагают придумать тот или иной проект, провести исследование, объединиться в группу и сделать лабораторную работу – все направлено на то, чтобы дети понимали, зачем им нужны те или иные знания, а также умели их применять.

Активная социальная жизнь

Американские школьники очень много времени посвящают социальным проектам – и это так же важно, как и учеба.

Они занимаются спортом, выбирают самых красивых людей в школе, а также принимают активное участие в самоуправлении и проводят различные благотворительные акции. Примечательно, что активность ребенка в жизни школы учитывается при поступлении в ВУЗы, как и выпускные баллы.

Источник: 24tv.ua



