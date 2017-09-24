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В Черном море нашли десятки древних кораблей различных эпох
24.09.2017 14:04
Археологи у побережья Болгарии обнаружили на дне Черного моря десятки римских, византийских и османских кораблей.
Эти морские находки на удивление прекрасно сохранились, пишет New-s. Как обнаружили ученые, это произошло из-за нижнего безкислородного слоя – едва ли не лучшей среды для сохранения реликвий.
Одна из самых интересных находок археологов – византийское судно Х века, в котором сохранилась деревянная обшивка.
Более того, ученые использовали передовые технологии лазерного сканирования и фотограмметрию для создания потрясающих 3D-изображений некоторых из кораблей, получив подробные данные для 3D-печати некоторых из артефактов.
Источник: socportal.info
Теги: Донбасс, археология, ученые, Черное море, корабли
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