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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 300
25.09.2017 10:52
В результате землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября, погибли 320 человек.
Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter, пишет УП.
Он заявил, что в штате Мехико погибли 182 человека, штате Морелос – 73, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 13, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.
Ранее сообщалось о 295 погибших.
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мексика, землетрясение
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