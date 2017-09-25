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Громкое заявление: Лавров рассказал о ядерном ударе
Соединенные Штаты не нанесут удар по КНДР, потому что уверены в наличии у Пхеньяна ядерного оружия, которое может быть использовано для ответа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы “Итоги недели”.
“По [Северной] Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то, что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы. И президент Путин не раз, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или кого-либо еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения объектах”, – сказал он.
“Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким анализом согласны практически все”, – добавил глава МИД РФ.
По словам министра, такую логику поддержали большинство его собеседников на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. При этом глава ведомства отметил, что в основе ее лежит опыт вторжения американцев в Ирак. “По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была 100-процентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения, – указал Лавров. – Там же работала комиссия ООН, они достаточно интрузивно ходили по всей территории этой страны, посещали любые объекты, которые их интересовали”.
“Поэтому, когда эта комиссия сделала вывод, что Ирак не до конца выполнил требования, те, кто принимал решения о нанесении ударов по Ираку, прекрасно знали, что это ложь, – продолжил он. – Те, кто эту комиссию возглавлял – не будем вспоминать, там был один австралийский деятель, – взяли на душу огромный грех”.
Лавров выразил надежду, что изложенная им логика будет учтена аналитиками в Вашингтоне. В противном случае, считает он, ситуация может сорваться “в очень непредсказуемое пике, и будут страдать тысячи и тысячи, десятки тысяч, если не сотни, ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее, Северной Корее, конечно же, Японии, да и Россия с Китаем там совсем рядом”.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Северная Корея, ядерная война, Лавров
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