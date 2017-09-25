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Кто и когда займет место Путина: что напророчила Ванга России
Узнайте, что пророчила известная провидица северному соседу
Среди предположений всех колдунов и ведунов наибольшим авторитетом всегда пользовались именно пророчества Ванги. Не раз женщина, глаза которой всю жизнь были крепко закрыты, видела гораздо больше, чем все астрологи вместе взятые.
Об этом сообщает «Знай.ЮА».
Хотя каждый по-разному относится к ее прогнозам, но тем не менее она дала оценку важнейшим событиям, которые в будущем произошедшие в мире. В свое время Ванга предсказала и достаточно быструю, практически неожиданную смену власти в России в 2017 году. Речь шла об указе и президентские выборы, причем досрочные.
Преемник действующего лидера Кремля будет кардинально отличаться от Путина: во-первых, он не будет иметь никакой связи со спецслужбами, в частности КГБ или ФСБ. Во-вторых, скорее всего, будет придерживаться более либеральных взглядов, но столкнется с жуткими репрессиями на своем пути.
Изменений не избежать, считала Ванга. Чиновникам высшего ранга в РФ в прямом смысле светит немалый тюремный срок — практически сразу после изменения действующего режима. Некоторые из них поспешат навсегда бежать из страны, спасаясь от уголовной ответственности за преступления предыдущих лет.
Впрочем, за это время существенно уменьшатся природные ресурсы России, добыча нефти перестанет приносить основные доходы. Не исключала провидица и того, что северный сосед может быть втянут в «большую войну», но детали кровопролитных событий и их угрозу пока точно не расшифровали.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Ванга
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