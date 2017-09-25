Найдена неожиданная замена пищевому пластику

25.09.2017 11:30

Материал полностью разлагается и не наносит ни малейшего вреда окружающей среде.



Исследователи создали новый биоматериал из хитиновых покровов морских ракообразных, который может заменить пластиковую упаковку, существенно снизив нагрузку на окружающую среду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Полисахаридный полиэлектролитный комплекс в равных пропорциях состоит из древесной или хлопковой целлюлозы и хитозана, который добывают из хитина — основного элемента экзоскелетов членистоногих и ракообразных. Главный источник хитина — горы отходов из панцирей лобстеров, крабов и креветок, которые остаются после того, как люди их съедают, сообщает Futurity.



Материал полностью разлагается и не наносит ни малейшего вреда окружающей среде. Картон, покрытый биоматериалом, состоящим из наноструктурированных волокнистых частиц карбоксиметилцеллюлозы и хитозана, продемонстрировал отличные защитные свойства при попадании на него воды и масла. Также он оказался устойчивым к действию толуола, гептана, солевых растворов, обработке его влажным и сухим паром, а также к механическим повреждениям. Результаты исследований были опубликованы в журнале Green Chemistry.



Поразительно, насколько прочным оказалось соединение карбоксиметилцеллюлозы и хитозана. Два очень дешевых полисахарида уже давно используются в пищевой промышленности и других производственных секторах. Имея различные молекулярные заряды, они сцепляются друг с другом, образуя состав, который может стать основой для непроницаемых пленок, покрытий, клея и т.д.



«Эти экологически безопасные барьерные покрытия могут использоваться в самых разных целях, начиная с производства водонепроницаемой бумаги, продолжая покрытиями для потолочной и настенной плитки, и заканчивая пищевыми покрытиями для герметизации продуктов», — утверждает глава исследовательской команды Джеффри Кэтчмарк, профессор сельскохозяйственной и биологической инженерии в Университете штата Пенсильвания. «Теперь наша главная задача — придумать, как сделать новый биоматериал дешевле, чем пластик. Ведь если мы действительно хотим внедрить „зеленые“ технологии, компании-производители не должны терпеть на этом убытки», — говорит Кэтчмарк. Министерство сельского хозяйства США уже поддержало работу ученых.

Если хитиновые покрытия вытеснят пластиковые упаковки, то нас ожидает по-настоящему глобальное снижение уровня загрязнения окружающей среды. На сегодняшний день в мире производится около 300 млн тонн пластика ежегодно. Только в США 29 млн тонн пластика превращается в твердые отходы, половина из которых — упаковки от продуктов и других товаров. Примерно 10% всего мирового пластика попадет в океан, став существенной угрозой для здоровья людей и экологии.



Возможно, Кэтчмарку стоит обратиться еще и к правительству Коста-Рики. Эта страна поставила амбициозную цель: к 2021 году она собирается полностью отказаться от использования пластмассы, которую нельзя переработать. Это будет не просто запрет на полиэтиленовые пакеты или бутылки из-под напитков.