Неизвестный расстрелял прихожан церкви: есть погибшие и раненые

25.09.2017 12:53

В американском штате Теннесси мужчина напал на прихожан церкви. Об этом сообщает местный канал WKRN. В результате инцидента погибла женщина, а еще восемь человек, включая нападавшего, получили ранения, передает УНИАН.

По предварительной информации следствия, мужчина в маске прибыл на внедорожнике в церковь в обед. Он вошел в здание и начал стрелять. Пять пострадавших и стрелок были госпитализированы.

Два человека в критическом состоянии. В полиции рассказали, что стрелявший – 26-летний афроамериканец. Пока не установлено, какое отношение он имел к церкви.

Источник: https://from-ua.com