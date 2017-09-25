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Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи

25.09.2017 21:15
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Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи

Бардем снимается с Анджелиной в фильме "Невеста Франкенштейна"

В сентябре прошлого года Анджелина Джоли подала на развод, а это значит, что теперь актриса снова свободна и запросто может разрушить чье-нибудь счастье. И первыми "под прицел" попали Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Все помнят, как Анджелина увела Бреда у Дженнифер Энистон. После этого прекрасная половина Голливуда невзлюбила "похитительницу чужих сердец". Многим даже не нужно знать Джоли — они заочно не доверяют ей.

Так случилось и с Пенелопой Крус. Ее муж, Хавьер Бардем, снимается с Анджелиной в фильме "Невеста Франкенштейна". Согласно СМИ, Пенелопа очень переживает, что ее супруг увлечется коллегой: "Анджелина никогда не нравилась Пенелопе из-за ее репутации. Крус считает ее лицемерной и самовлюбленной. Одна только мысль о том, что Бардем может сняться в одном фильме с Джоли, сводит ее с ума",  — рассказал инсайдер порталу Radar Online.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Анджелина Джоли, Пенелопа Крус
 
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