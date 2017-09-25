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Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

25.09.2017 13:57
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Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

Глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет запретить участие российских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхечхане. Об этом сообщает The Guardian, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Тайгарт считает, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство ищут путь для допуска к играм российских спортсменов, несмотря на то, что доказаны факты коррупции на зимней Олимпиаде в Сочи.

Глава USADA считает, что России нужно запретить участие в играх и допустить нейтральных спортсменов, которые смогут пройти антидопинговую проверку.

Национальные антидопинговые агентства 17 стран также выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Олимпиада-2018
 
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