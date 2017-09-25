Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЕР

25.09.2017 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кадр из фильма «Никогда не говори «никогда»»
Кадр из фильма «Никогда не говори «никогда»»

19 сентября в Лос-Анжелесе умер Бернард Кейси. Актер был известен нам по таким фильмам, как «В осаде», «Никогда не говори никогда» и многим другим. 

Актер умер на 78 году жизни из-за серьезной продолжительной болезни. 

До того, как начать актерскую карьеру, он играл в американский футбол на принимающей позиции. В 1981 году он стал играть в НФЛ за команду «Сан-Франциско» и играл за нее шесть последующих сезонов. Потом еще два сезона Кейси играл за команду «Сент-Луис», был приглашен играть на матче звезд лиги в 1967 году. 

Первую роль Кейси сыграл в 1969 году в сиквеле популярного вестерна «Ружья великолепной семерки». В 1970 году он сыграл еще в нескольких боевиках. С 1980 года Кейси также начинает сниматься в комедиях. Снялся актер и в одной из серий бондианы «Никогда не говори «никогда»». 

Также Кейси активно работал на телевидении, играл в таких сериалах, как «Звездный путь», «Вавилон 5», «Марсианские хроники». Исполнил актер и много ролей второго плана в популярных боевиках.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Лос-Анджелес, актер, умерший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх