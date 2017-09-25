СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЕР

25.09.2017 11:05

19 сентября в Лос-Анжелесе умер Бернард Кейси. Актер был известен нам по таким фильмам, как «В осаде», «Никогда не говори никогда» и многим другим.



Актер умер на 78 году жизни из-за серьезной продолжительной болезни.



До того, как начать актерскую карьеру, он играл в американский футбол на принимающей позиции. В 1981 году он стал играть в НФЛ за команду «Сан-Франциско» и играл за нее шесть последующих сезонов. Потом еще два сезона Кейси играл за команду «Сент-Луис», был приглашен играть на матче звезд лиги в 1967 году.



Первую роль Кейси сыграл в 1969 году в сиквеле популярного вестерна «Ружья великолепной семерки». В 1970 году он сыграл еще в нескольких боевиках. С 1980 года Кейси также начинает сниматься в комедиях. Снялся актер и в одной из серий бондианы «Никогда не говори «никогда»».



Также Кейси активно работал на телевидении, играл в таких сериалах, как «Звездный путь», «Вавилон 5», «Марсианские хроники». Исполнил актер и много ролей второго плана в популярных боевиках.





