Вибори в Німеччині: коаліція розвалилася

25.09.2017 07:35

Соціал-демократична партія Німеччини не буде брати участь у новій коаліції

Про це оголосив її лідер Мартін Шульц після оприлюднення попередніх результатів виборів в бундестаг, згідно з яким його партія отримала всього 21% голосів підтримки.

“СДПН йде в опозицію”, – оголосив Шульц, додавши, що з цього дня “припиняється співпраця СДПН з Християнсько-демократичним союзом” Ангели Меркель.

Шульц заявив, що не піде міністром в уряд Меркель. При цьому він пообіцяв, що СДПН буде продовжувати захищати ідеали соціал-демократії.

Також Шульц визнав, що не задоволений результатом, який отримала СДПН.

“Ми не досягли своєї мети (щодо очікуваних результатів)”, – наголосив він. Крім того, Шульц назвав сьогоднішній день “чорним днем для демократії” з урахуванням того, що праві популісти з Альтернативи для Німеччини вийшли на третє місце.

Нагадаємо, що у неділю, 24 вересня, відбулися чергові вибори в Німеччині – до федерального парламенту Бундестаг. За підсумками екзитполів, перемогу здобула партія чинного канцлера Ангели Маркель ХДС/ХСС.

Джерело: Politeka