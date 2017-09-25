- Турция пригрозила вторжением из-за референдума в Курдистане21:47
- Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи21:15
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Кто и когда займет место Путина: что напророчила Ванга России19:18
- Обнаружен тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы17:58
- Украина готовит против России иск по Донбассу – Петренко16:31
- РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев15:45
- Дипломат рассказал, как обхитрить Россию с миротворцами ООН на Донбассе14:38
- Канада скоро может принять решение о военной помощи Украине - Муженко14:13
- Россию могут отстранить от Олимпиады-201813:57
Вибори в Німеччині: коаліція розвалилася
Соціал-демократична партія Німеччини не буде брати участь у новій коаліції
Про це оголосив її лідер Мартін Шульц після оприлюднення попередніх результатів виборів в бундестаг, згідно з яким його партія отримала всього 21% голосів підтримки.
“СДПН йде в опозицію”, – оголосив Шульц, додавши, що з цього дня “припиняється співпраця СДПН з Християнсько-демократичним союзом” Ангели Меркель.
Шульц заявив, що не піде міністром в уряд Меркель. При цьому він пообіцяв, що СДПН буде продовжувати захищати ідеали соціал-демократії.
Також Шульц визнав, що не задоволений результатом, який отримала СДПН.
“Ми не досягли своєї мети (щодо очікуваних результатів)”, – наголосив він. Крім того, Шульц назвав сьогоднішній день “чорним днем для демократії” з урахуванням того, що праві популісти з Альтернативи для Німеччини вийшли на третє місце.
Нагадаємо, що у неділю, 24 вересня, відбулися чергові вибори в Німеччині – до федерального парламенту Бундестаг. За підсумками екзитполів, перемогу здобула партія чинного канцлера Ангели Маркель ХДС/ХСС.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, коалиция, выборы, Германия
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Журналіст: тепер епоху експатів можна вважати завершеною22:15
- АТО могут объявить по всей Украине: подробности22:00
- Турция пригрозила вторжением из-за референдума в Курдистане21:47
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи21:15
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- В Донецке взорвали "Ташкента"
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ
- За месяц до сердечного приступа организм начнет вас предупреждать
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим