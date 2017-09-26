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20 тысяч человек будут умирать ежедневно: в США сделали шокирующий прогноз по поводу возможной войны с КНДР
В случае прямого столкновения между США и КНДР ежедневно будут гибнуть десятки тысяч человек. Об этом сообщает LIGAnews, ссылаясь на слова американского генерала Роба Гивенса, передает "Диалог.UA.
По его словам, американцам придется иметь дело хотя и с устаревшими, но эффективными военными силами КНДР, а также населением, которое будет воспринимать войска США как оккупантов. "Потери Северной Кореи будут ужасными. По оценкам Пентагона, Север будет терять 20 тысяч человек ежедневно в течение конфликта", - сказал Гивенс.
Он также отметил, на сегодняшний день большинство граждан Соединенных Штатов считают, что это будет похоже на вторжение в Ирак или Афганистан или на военные действия в Ливии или Сирии.
Однако, утверждает генерал, данная ситуация кардинально отличается от вышеупомянутых. При этом он не сомневается, что Вашингтону при любых раскладах удастся одержать победу над Пхеньяном.
Сегодня, 26 сентября, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что США не преследуют цели свергнуть правительство Северной Кореи и уж тем более объявлять войну.
Теги: США, Донбасс, война, вторжение, оккупанты, КНДР
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