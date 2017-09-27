Последние новости раздела
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Скандал с законом об образовании: Госдума РФ готовит заявление в ООН против Украины14:01
- В Украине рассказали, как можно завершить войну на Донбассе и что этому мешает. ВИДЕО09:59
- Вымирающая Россия. Ложь путинского режима. ВИДЕО08:38
- В Закарпатской области идет подготовка к созданию "ЗНР", - политик Томенко призвал не допустить развала Украины из-за венгерского сепаратизма21:44
- Вашингтон ограничивает полеты над США по Договору об открытом небе для военной авиации РФ21:19
- Крым станет еще больше похожим на тюрьму: Кремль планирует возвести на админгранице с полуостровом "непреодолимый" забор20:56
- "Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"19:16
- Венгрия бьется в истерике и грозится мстить Украине любыми способами: глава МИД Петер Сиярто обещает не пустить Украину в ЕС из-за революционного Закона "Об образовании"16:01
- В ВМС Украины назвали действенный способ противостоянию российской агрессии15:02
Вымирающая Россия. Ложь путинского режима. ВИДЕО
27.09.2017 08:38
Шесть лет назад 24 сентября 2011 г., Путин, самопровозгласивший себя кандидатом на пост президента, заявил: «Мы заставили отступить демографический кризис, который грозил самому существованию России».
О том, насколько далеко это заявление от реальности в новом видео проекта «Ложь путинского режима». Путин, ставший президентом в 2000 г., поначалу в каждом послании Федеральному собранию, говорил о российском демографическом кризисе и о необходимости его преодоления.
Источник .youtube
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ложь
Читайте также:
- Газ будет! Но дорогой...
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Путин связал освобождение Савченко с надеждами на "уменьшение противостояния на Донбассе"
- Бунт против Путина: в РФ пылают шины – видео
- Как рождается террор - рэп от Путина (ВИДЕО)
- Российский телеканал собрал подборку песен про Путина и назвал ее "подхалим-парад" (ВИДЕО)
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Врачи назвали неожиданный фактор старения человека10:21
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети