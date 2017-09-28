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Анджеліна Джолі з уродженкою Закарпаття створили мультфільм

28.09.2017 17:32
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Анджеліна Джолі з уродженкою Закарпаття створили мультфільм

Анджеліна Джолі виступила продюсером мультфільму, сценарій до якого написала Аніта Дорон родом з Берегового

На відомому кінофестивалі в Торонто (TIFF) відбулася прем’єра мультфільму «Годувальниця» (The Breadwinner). На презентацію приїхала 42-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка є продюсером стрічки, повідомляє Clutch. 

Автором сценарію повнометражного мультфільму, де мова йде про нелегке життя дівчинки в Афганістані є Аніта Дорон, родом з міста Берегове.

Сценарій фільму заснований на книзі канадської письменниці Дебори Елліс. Фільм розповідатиме про життя дівчинки на ім’я Парван, яка живе під режимом талібів в Афганістані, і змушена видавати себе за хлопця, щоб допомагати родині в той час, коли її батька несправедливо посадили.

42-річна Аніта Дорон народилася в Береговому, на Закарпатті. Зараз вона живе в Канаді і є режисером, сценаристом, продюсером, оператором, автором сценаріїв багатьох фільмів.

Серед них фільм «The Lesser Blessed» (2012) за романом канадського письменника Річарда Ван Кемпа, який отримав найвищі нагороди на кінофестивалях в Канаді. Є також автором інших стрічок «The End of Silence» (2006), «Europa», «East» (2010) та інших. Аніта відома як активіст спільноти TED, а ще є сценаристом і оператором музичних кліпів сучасних канадських виконавців.

Трейлер мультфільму The breadwinner:

 

Источник: https://politeka.net 

 



Теги: Донбасс, мультфильм, Закарпатье, Анджелина Джоли
 
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