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ЕС и НАТО проведут уникальные учения
НАТО и ЕС будут координировать свои действия в ходе параллельных учений
Евросоюз приступил в четверг, 28 сентября, к первым тестовым учениям про проверке инструментов и механизмов реагирования на кризисные ситуации, связанные с противодействием кибер- и гибридным угрозам. Об этом сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Параллельное и скоординированное учение PACE 17 пройдет по сценарию гибридной угрозы, затрагивающей ЕС и его государства-члены, и проверит в течение недели, до 4 октября, их готовность реагировать на такие вызовы безопасности", – говорится в коммюнике ЕВС.
В нем разъясняется, что целью учения является повышение готовности и оценка эффективности инструментов и механизмов ЕС в случае возможного нападения, а также разработка предложений по улучшению ситуации там, где это необходимо.
ЕВС при этом отметила, что с 4 по 11 октября 2017 года НАТО проведет отдельное антикризисное учение (CMX). Хотя эти два мероприятия проводятся как самостоятельные, в рамках обоих учений будет обеспечиваться координация персонала ЕС и НАТО в целях улучшения синхронизации деятельности двух организаций по реагированию на кризисы.
Также в четверг, 28 сентября, пресс-служба Североатлантического альянса объявила, что с 4 по 11 октября пройдут 21-е с 1992 года антикризисные учения CMX 2017.
В ходе CMX 2017 альянс планирует применить и протестировать процедуры консультаций и принятия как собственных, так и во взаимодействии с партнерами, решений на стратегическом политико-военном уровне.
В учениях будет задействован военный и гражданский персонал как в столицах стран альянса, так и в штаб-квартире НАТО и в стратегических командованиях организации.
Как и на предыдущих учениях, в ходе CMX 2017 не предусмотрено развертывание каких-либо сил, уточняют в НАТО.
Учения пройдут по вымышленному сценарию кризиса, но с предложением реалистичных условий, связанных со статьями 4 и 5 устава Альянса о коллективной обороне и решениями Варшавского саммита НАТО.
"Речь, в частности, идет о тестировании глобальной реакции в контексте сложного гражданско-военного сценария в гибридной обстановке", – отмечается в коммюнике пресс-службы НАТО. В нем также сообщается, что НАТО будет координировать с ЕС свои действия в ходе параллельных учений.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, НАТО, учения
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