ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российского спецназа: Москва ответила

28.09.2017 22:28

Террористы группировки "Исламское государство" убили одного и взяли в плен еще двух российских военнослужащих в сирийской провинции Дайр-эр-Заур.

Об этом пишет SITE Intelligence Group со ссылкой на ресурс боевиков Amaq.

Военнослужащий Вооруженных сил России погиб в ходе боев за поселок Шуля, говорится в сообщении.

В свою очередь представитель базы ВС РФ в Хмеймим (Сирия) опроверг информацию, которую озвучили в ИГИЛ.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", - заявил представитель Москвы, передает "Интерфакс".

Источник: https://from-ua.com