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Итальянка вышла замуж сама за себя
40-летняя итальянка Лаура Мессе устроила сказочную церемонию свадьбы: с белым платьем, свидетелями, большим тортом, но без жениха. Поскольку, женщина выходила замуж сама за себя, сообщает Телеканал новостей «24».
Свадьба Лауры Мессе было традиционной во всех смыслах этого слова – 70 гостей, банкет, свадебное платье, бросание букета и танцы. Правда, появление жениха на свадьбе даже не планировалось. Идея у Лауры возникла после того, как закончились долгие 12-летние отношения с мужем.
"Я сказала своей семье и друзьям, что если до 40 лет не найду свою вторую половинку, то выйду замуж сама за себя. Я твердо верю, что каждый из нас в первую очередь должен любить себя. Сказку можно иметь и без принца", – рассказала Лаура
Но женщина добавила, что если она когда-нибудь встретит свою любовь – это будет счастье для нее.
Теги: Италия, свадьба, жених
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