СМИ: Россия еще в одной стране готовит сепаратистский «референдум»

28.09.2017 21:58

Российские хакеры предоставляют свои услуги сепаратистам в Испании, поддерживая сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, передает ЕП.

Издание подчеркивает, что после того как правоохранительные органы заблокировали физические каналы подготовки референдума, веб-сайты остаются единственным источником информации по спискам участков для голосования.

По данным Гражданской гвардии, группа хакеров в России и странах-сателлитах постоянно создает новые ссылки на множество копий сайта о референдуме 1 октября, так что испанские органы юстиции и полиция не имеют возможности их закрыть.

Как отмечается, выявить хакера, который работает с территории ЕС, для власти Испании проще. В свою очередь между Россией и Евросоюзом нет соглашения в сфере цифрового законодательства.

После закрытия первого официального веб-сайта о референдуме referendum.cat президент Женералитата Карлес Пучдемон в своем Twitter опубликовал два новых адреса с серверами в Великобритании и Люксембурге. Обе страницы закрыты по решению суда.

После этого каталонские хакеры копировали сайты и начали использовать другие страны.

При этом, отмечает газета, выбор России не был случайным.

"В последние недели соцсети и политические сайты этой страны сделали каталонский кризис трендом, который имеет целью углубить существующие противоречия и ослабить не только Испанию, но и весь ЕС", — отмечает El Pais.

На данный момент правоохранительные органы Испании закрыли 144 сайта, связанные с референдумом.

Источник: https://from-ua.com