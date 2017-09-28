В продолжении "Аватара" у главных героев будет три ребенка

28.09.2017 20:15

"Аватар 2" будет представлен зрителям в декабре 2020 года

Компания 20th Century Fox представила юных актеров, которым предстоит сыграть детей главных героев Джейка Салли и Нейтири в продолжении фантастического фильма "Аватар". Как сообщается в официальном пресс-релизе, Джейми Флэттерс сыграет Нетейама, первого сына Джейка и Нейтири, Бритен Далтон, сыграет роль Лоака, второго сына Джейка и Нейтири, а Тринити Блисс исполнит роль Туктерей, дочери главных героев.

Также были представлены исполнители ролей членов клана Меткайина: актеры Бэйли Басс (Сирейя, юная Нейтири океана), Филип Гельо (фридайвер Аунунг, сын Оло’эйктана), Дуэйн Эванс, мл. (Роутксо, охотник/фридайвер). Актер Джек Чемпион сыграет роль подростка Хавьера "Паука" Соккоро, бывшего жителя Адских врат.

Напомним, что съемки продолжений "Аватара" уже стартовали. По неподтвержденным пока официально данным, студия Fox может потратить на производство четырех фильмов около одного миллиарда долларов. "Аватар 2" будет представлен зрителям в декабре 2020 года, остальные серии будут выходить в 2021, 2024 и 2025 годах.

Напомним, фильм "Аватар" – самый кассовый кинопроект в истории кино. Его сборы превысили 2,8 миллиарда долларов.

Источник: http://www.segodnya.ua