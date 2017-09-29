- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко16:31
- Цирк с "похищением" Навального: силовики Путина, прикидываясь "дурачками", заявляют, что оппозиционер якобы официально не задержан, - СМИ15:11
- Астронавт: "Секс между членами экипажа может помешать миссии на Марс"14:28
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"11:52
- Волкер рассказал, как взрывы на складах боеприпасов отразятся на решении США по оружию для Украины11:31
- ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российского спецназа: Москва ответила22:28
- СМИ: Россия еще в одной стране готовит сепаратистский «референдум»21:58
- ЕС и НАТО проведут уникальные учения21:00
- Росіяни масово їдуть до Києва з несподіваної причини20:45
- В продолжении "Аватара" у главных героев будет три ребенка20:15
Цирк с "похищением" Навального: силовики Путина, прикидываясь "дурачками", заявляют, что оппозиционер якобы официально не задержан, - СМИ
Полиция города Москвы подтвердила, что известный оппозиционер Алексей Навальный был доставлен в дежурную часть, одновременно заявляя, что политика якобы никто не задерживал. В московском отделении полиции по Даниловскому району рассказали, что оппозиционера Алексея Навального к ним привели для дачи неких объяснений, пишет "Диалог.UA".
"С чего вы взяли, что он задержан? По книге задержаний Навальный не проходит", - уверенно отрицают правоохранительные органы. Более того, сотрудники полиции заверяют журналистов в том, что оппозиционера якобы просто привели в отделение для дачи неких объяснений. "Если его привели сюда для дачи каких-то объяснений, это не значит, что он задержан", - утверждают в дежурной части. Однако, несмотря на логичные вопросы, в полиции отказались уточнить, каких именно объяснений они ждут от Алексея Навального.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Москва, полиция, задержание, Навальный
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории
- Подозреваемый в жестоком убийстве собственной семьи неделю прятался в камышах и ел ягоды
- Кровавая перестрелка в Московском суде: в Сети показали кадры последствий нападения подозреваемых по делу “банды ГТА”. ВИДЕО
- Пятеро злоумышленников пытались забраться в посольство Украины в Москве
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- Путин проводит встречу с госсекретарем США Тиллерсоном, - Песков
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"13:29
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге12:31
- Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября10:53
- Реки Мариуполя поставили антирекорд09:56
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске08:44
- "Фанат Сталина получил то, что хотел": в "ДНР" похищен пропагандист Роман Манекин, который перед этим неаккуратно "наехал" на окружение Захарченко08:09
- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко16:31
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Наказанный предатель: в Крыму ФСБ задержала “шпиона”, бывшего военного ВСУ, – Генштаб15:48
- На Прикарпатье в одной из школ в селе Шешоры Косовского района зарегистрировано групповое заболевание корью - заболело двенадцать учеников.15:28
- Цирк с "похищением" Навального: силовики Путина, прикидываясь "дурачками", заявляют, что оппозиционер якобы официально не задержан, - СМИ15:11
- КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ14:49
- Астронавт: "Секс между членами экипажа может помешать миссии на Марс"14:28
- Взрывы в Калиновке будут продолжаться до конца недели: в Генштабе ВСУ озвучили последние новости с места ЧП в Винницкой области14:09
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье09:21
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
- Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?08:26
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге