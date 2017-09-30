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ЧЕШСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРДЦЕБИЕНИЯ РАКОВ
Специалисты чешского пивоваренного завода Protivin в Южной Богемии решили использовать раков не в виде закуски, а как помощников для проверки чистоты воды, из которой варится пенный напиток.
Раки – существа, очень чутко реагирующие на изменение качества водной среды. Для нормальной жизнедеятельности им требуется только пресная, проточная вода с нормальной кислотностью и содержанием минералов. Когда водоем, в котором они живут, теряет свою кристальную чистоту, раки демонстрируют беспокойство и чрезмерную активность, у них изменяется сердечный ритм и даже способ передвижения, пишет enki.ua
Чтобы превратить раков в помощников, им на панцири прикрепляют чувствительные инфракрасные датчики, фиксирующие частоту сердечного ритма и активность движений. После чего в лаборатории, где проверяют воду, используемую на пивоваренном производстве, раков запускают в аквариумы. Компьютер считывает данные, получаемые от датчиков, и анализирует их. Если на проведение лабораторных тестов обычно требуются часы, то у рака на процесс определение качества водной среды, в которой он находится, уходит около 3 минут. Когда три и более раков реагируют повышенным сердцебиением и чрезмерной двигательной активностью, эксперты понимают, что тестируемая вода не соответствует требуемых характеристикам.
«В данном случае мы используем раков, как живую химическую лабораторию, как самый точный биоиндикатор и биосенсор», - поясняет директор завода.
«Раки очень быстро реагируют на любые неспецифические изменения воды. В отличие от любых иных детекторов, которые могут определять количество только какого-то одного вещества в жидкости, раки способны за минуты осуществлять комплексное обследование. Их реакция является для нас самым точным показателем».
Источник: rupor.info
Теги: Донбасс, рак, Чехия, пиво, вода, завод
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