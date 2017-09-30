Модель plus size удивляет Сеть своей нестандартной фигурой

30.09.2017 22:39

Английская модель Софи Тернер не устает делится откровенными снимками в своем Инстаграм не смотря на то, что ее фигура далеко не идеальна. Пользовали Сети разделились на два типа: те, кто критикует девушку и те, кто ее поддерживает. На фотографиях модель запечатлена в нижнем белье, что дает возможность увидеть каждую складку ее гордости.

Тернер считает, что целлюлит — это нормально

Софи признается, что сначала она сама была расстроена своим видом в зеркале. Но, немного подумав, она решила, что ей надо изменить свое идеалистическое восприятие внешнего вида и осознать, что целлюлит – это нормально.

Тернер живет с такой фигурой уже 10 лет и говорит, что любит каждый бугорок и каждую складочку на своем теле. Поэтому Софи призывает всех тоже изменить свое мнение о целлюлите.

Естественно, поддерживают модель категории plus size не все. Некоторые хейтеры замечают, что она не должна мириться с лишним весом и считать его нормальным. А кто-то действительно уважает девушку за ее смелость и откровение.



Источник: Новости Ю