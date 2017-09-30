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Назвавший украинцев "несуществующей нацией" российский "рэп-герой" собрался в Киев
30.09.2017 11:45
Победитель так называемого рэп-баттла века, российский исполнитель Слава КПСС, также известный по кличке Гнойный, намерен выступить с сольным концертом в центре украинской столицы.
Об этом говорят соответствующие афиши на страницах киевского клуба Atlas.
Помимо гастролей в оккупированном Россией Крыму, скандальному рэперу вспоминают и фразу об украинцах, как о "несуществующей нации".
Заявленный на 24 декабря концерт и стартовавшая продажа билетов вызвала в сети волну негодования.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, сеть, украинцы, рэп, гастроли, нация
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