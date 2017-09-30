"Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга

30.09.2017 16:26

Экспертам, расследующим крушение боинга МН-17 Маллазийских авиалиний, удалось установить большую часть маршрута передвижения ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет. Об этом заявил представитель следственной комиссии на брифинге, который прошел 28 сентября, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Росбалт".

В ходе пресс-конференции эксперты подтвердили, что самолет был сбит именно из комплекса "Бук", а также заявили, что им удалось установить большую часть траектории перемещения ракетного комплекса. Согласно установленной информации, "Бук" был расположен в 6 км от поселка Снежное, на тот момент находившегося под контролем боевиков.

Напомним, что Россия ранее утверждала, что зенитно-ракетная установка находилась в районе населенного пункта Зарошенское, контролируемого украинскими военными. При этом эксперты не спешат пока выдвигать обвинения какой-либо стране, поскольку расследование еще продолжается.

Как известно, маллазийский боинг был сбит 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, которая почти сразу обвинила Россию в поставке "Бука" украинским ополченцам. РФ свою причастность отвергла.

Позднее несколько стран предлагали устроить международный трибунал при ООН, однако РФ заблокировала принятие данной резолюции.

Источник: "Диалог.UA"