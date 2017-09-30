Стали известны новые подробности о "краснодарских людоедах"

30.09.2017 10:06

Кубанское управление полиции отчиталось о новых подробностях расследования по взбудоражившему всю страну делу "краснодарских людоедов" – Дмитрия и Натальи Бакшеевых. Об этом сообщает anews.com.

Следствие не подтвердило версию, которая звучала ранее, о том, что супруги занимались каннибализмом многие годы и на их счету может быть около 30 жертв. В полиции озвучили совсем иную версию совершенного мужем и женой преступления - убийство из ревности. Ни о какой серии убийств в СК не говорят, зато активно ругают сотрудников, выдавших журналистам подробности дела.

По данным следствия, в уголовном деле значится только один труп. Сама версия о каннибализме проверяется. "О массовых убийствах оснований говорить пока нет. В настоящий момент гражданину Б. и его супруге предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сказал руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.

Правоохранители говорят, что со своей жертвой супруги Бакшеевы выпивали, а затем решили с ней расправиться.

Ранее сообщалось, что в России семья каннибалов съела 30 людей. Возможно сейчас полиция начиает отрицать это по простой причине. Журналисты говорили, что людоеды убивали людей с 1999 года. Таким образом, можно было бы говорить о халатности полицейских, которые не замечали столько лет серию жестоких преступлений.

Источник: styler.rbc.ua