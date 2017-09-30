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Вблизи Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие – СМИ
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от Керченской паромной переправы в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
По информации агентства, ДТП произошло в полутора километрах от переправы. Автобус перевозил людей, застрявших в очереди на паром, всего в нем находились 43 человека.
29 сентября со стороны аннексированного Крыма на неработающей из-за шторма Керченской паромной переправе скопилось около 1,7 тысяч автомобилей. В ночь на 26 сентября Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды.
Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, Крым, автобус, Керченский пролив, очередь, пострадавшие
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