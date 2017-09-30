Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца

30.09.2017 21:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца

Актера обвиняют в попытках легализации аннексии Крыма.

Известный французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме Такси, внесен в базу центра Миротворец из-за посещения аннексированного Крыма.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", – говорится в профиле Насери на сайте Миротворца.
Также напоминается, что Насери "неоднократно судим за нанесение побоев и вождение автомобиля в нетрезвом виде".

Источник: korrespondent.net



Теги: Донбасс, фильм, звезда, актер, такси, миротворец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх