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9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции

01.10.2017 08:06
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9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции

9-летняя Ксения Шевченко из Ивано-Франковска получила титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе Mini Miss of the World в Греции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, девочка также победила в номинациях "Талант" и "Лучший костюм".

На конкурс в Греции Ксения подготовила социальный проект - флешмоб Save Forest Challenge, цель которого - спасти леса Карпат. В июне вместе с одноклассниками она посадила в Карпатах более 30 саженцев ели. Девочка обратилась через соцсети к знакомым с призывом сажать деревца во время отдыха на Прикарпатье.

Конкурс Mini Miss of the World проходил в Салониках с 24 по 30 сентября.

 



Теги: Донбасс, Греция, Европа, конкурс, титул
 
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