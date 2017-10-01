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КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО
Процесс покупки автомобиля практически для любого потребителя является делом непростым — как с финансовой точки зрения, так и в вопросе выбора, в особенности, когда речь идет о подержанных моделях. Американская компания-стартап под названием Shift вышла на рынок с довольно неожиданным предложением, позволяющим упростить процесс за счет использования инновационных технологий.
Компания Shift занимается продажей подержанных автомобилей через интернет, предоставляя по первому требованию потенциального покупателя возможность совершить тест-драйв. Выбранную на сайте Shift модель автомобиля доставляют клиенту прямо к дому, офису или же в иное место по предварительной договоренности, — и именно эта опция является основным конкурентным преимуществом компании Shift на довольно загруженном рынке подержанных автомобилей США.
В Shift работают специалисты, ранее трудившиеся в технологических компаниях Google, Twitter, Facebook, которые намереваются полностью автоматизировать процесс приобретения автомобиля. На данный момент они работают над созданием опции под названием «Zero Touch» («Нулевое касание»), что позволит клиентам не только приобрести автомобиль через Интернет, но и одновременно оформить потребительский кредит, избегая личного общения с представителями банка или сотрудником дилерского центра. В процессе работы над автоматизацией процесса покупки сотрудники Shift намереваются использовать такие новейшие технологии — такие как машинное обучение.
На сегодня офисы компании Shift работают исключительно на территории США, однако за 2018 год деятельность Shift может быть расширена еще на 8-10 регионов мира.
Источник: economistua.com
Теги: Донбасс, технология, Интернет, автомобиль
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