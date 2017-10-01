Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Германии зарегистрировали первый однополый брак

01.10.2017 19:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Германии зарегистрировали первый однополый брак

59-летний Карл Крайле и 60-летний Бодо Менде 1 октября поженились в ратуше берлинского района Шенеберге. До этого пара была вместе 38 лет.

В Германии в воскресенье, 1 октября, был зарегистрирован первый в стране однополый брак. Об этом пишет Reuters.

59-летний Карл Крайле и 60-летний Бодо Менде поженились в ратуше берлинского района Шенеберге. До этого пара была вместе 38 лет.

После церемонии приглашенных угостили свадебным тортом, украшенным радугой и надписью: "Брак для всех".

После церемонии Менде призвал Германию и Европейский союз сделать больше для защиты прав геев в Европе, особенно в восточной.

Законопроект о легализации однополых браков Бундестаг одобрил 30 июня 2017 года. За проголосовали 393 депутата, 226 – против, еще четверо воздержались. Документ также разрешает однополым парам усыновлять детей.



Теги: Донбасс, Германия, брак, свадьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх