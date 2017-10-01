- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек18:27
- Число пострадавших в ходе стычек в Барселоне возросло до 337 человек18:07
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк17:26
- Во Франции похищена картина Ренуара17:08
- "Потерял дар речи": канадский фотограф поразил душераздирающим снимком16:29
- Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план16:09
- Осужденный оккупантами Умеров: "Я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию"10:04
В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек
В Швеции в центре города Гетеборг прошел марш неонацистов, во время которого произошли столкновения. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Акцию организовало так называемое Северное движение сопротивления. В ходе марша правопорядок обеспечивали правоохранители. Однако вскоре начались стычки, после того как участники попытались прорваться через окружение полиции и начали бросать камни. Пострадали один полицейский и один из демонстрантов.
Полиция задержала 60 человек, их подозревают в беспорядках. В полиции отметили, что есть возможность новых задержаний.
Неонацизм - общее название идеологии политических или общественных движений. Неонацизм продолжает отстаивать позиции нацистской идеологии - биологический расизм, антисемитизм, гомофобию и радикальный национализм.
Теги: Донбасс, Швеция, акция, нацизм
- Пик Патриотизма: на вершине самого высокого террикона Донецка установлен украинский флаг (ФОТО + ВИДЕО)
- "Республиканцы" напали с битами на машины участников акции протеста против ДНР (ВИДЕО)
- Участников акции за единство Украины в Донецке "республиканцы" встречают с молотком в руках (ВИДЕО)
- На вершине Карпат проходит молебен за Украину: онлайн-трансляция (ВИДЕО)
- Франция-Англия. Донецкий губернатор надеется на ничью
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"