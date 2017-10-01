В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек

01.10.2017 18:27

В Швеции в центре города Гетеборг прошел марш неонацистов, во время которого произошли столкновения. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Акцию организовало так называемое Северное движение сопротивления. В ходе марша правопорядок обеспечивали правоохранители. Однако вскоре начались стычки, после того как участники попытались прорваться через окружение полиции и начали бросать камни. Пострадали один полицейский и один из демонстрантов.

Полиция задержала 60 человек, их подозревают в беспорядках. В полиции отметили, что есть возможность новых задержаний.

Неонацизм - общее название идеологии политических или общественных движений. Неонацизм продолжает отстаивать позиции нацистской идеологии - биологический расизм, антисемитизм, гомофобию и радикальный национализм.