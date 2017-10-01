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В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек

01.10.2017 18:27
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В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек

В Швеции в центре города Гетеборг прошел марш неонацистов, во время которого произошли столкновения. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Акцию организовало так называемое Северное движение сопротивления. В ходе марша правопорядок обеспечивали правоохранители. Однако вскоре начались стычки, после того как участники попытались прорваться через окружение полиции и начали бросать камни. Пострадали один полицейский и один из демонстрантов.

Полиция задержала 60 человек, их подозревают в беспорядках. В полиции отметили, что есть возможность новых задержаний. 

Неонацизм - общее название идеологии политических или общественных движений. Неонацизм продолжает отстаивать позиции нацистской идеологии - биологический расизм, антисемитизм, гомофобию и радикальный национализм. 



Теги: Донбасс, Швеция, акция, нацизм
 
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