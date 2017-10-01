Во Франции похищена картина Ренуара

01.10.2017 17:08

30 сентября во Франции из аукционного дома в городе Сен-Жермен-ан-Ле была похищена картина художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой блондинки».

Как пишет Le Monde, полотно размером 14 см на 12,2 см должно было стать одним из основных лотов аукциона 1 октября.

По информации издания, работа мастера оценивается примерно в €25–30 тыс.

Источник: journalist.today