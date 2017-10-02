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Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру
В матче чемпионата Польши действующий чемпион Легия крупно уступила принципиальному сопернику — Леху из Познани (0:3), после чего футболисты варшавского клуба получили на орехи от болельщиков
Как сообщает znaj, инцидент произошел, когда футболисты Легии вышли со стадиона к припаркованному автобусу, где их ждали около 50 ультрас.
Лидер фанатов по прозвищу Старух позвал тренера и пригласил игроков на разговор. Футболисты решили, что просто выслушают неприятные вещи, но фанаты сразу набросились на них. Они били игроков по затылку и давали им пощечины так, чтобы не нанести травмы. В драке досталось даже клубной легендой и помощнику тренера Александару Вуковичу.
Драка продолжалась около 10 минут. После избиения хулиганы сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».
Клуб проводит внутреннее расследование, почему в инцидент не вмешалась служба охраны, а также, как болельщики оказались на парковке стадиона, информирует Przeglad Sportowy.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, футбол, Польша
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