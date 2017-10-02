- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»15:48
- В США создали уникального робота-трансформера (ВИДЕО)15:15
- Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии14:05
- Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением12:15
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Джоли пришла в ярость и чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте10:41
- Эксперт пояснил, как Украина может обойти вето РФ в ООН по миротворцам на Донбассе10:20
- Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии08:21
Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии
Референдум о независимости Каталонии от испанской короны является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает телеканал 112 Украина.
Как отметили в Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.
"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.
"Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявили в Еврокомиссии.
Теги: Европейский союз, резолюция, Каталония
- ЕС дает Украине шанс "на исправление"
- Какие требования выдвинул харьковский съезд (ВИДЕО)
- Резолюция ЕНП по Украине: оппозиционеры в тюрьме - ассоциации не будет
- Европарламенту пока не хватает фактов для вынесения приговора Украине
- Немецкая партия предрекает Украине членство в Евросоюзе
- Европейский союз повысил свой статус в ООН
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- «Укртелеком» повысил стоимость своих услуг17:30
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку