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Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии

02.10.2017 14:05
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Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии

Референдум о независимости Каталонии от испанской короны является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает телеканал 112 Украина.
Как отметили в Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.
"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.
"Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявили в Еврокомиссии.



Теги: Европейский союз, резолюция, Каталония
 
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