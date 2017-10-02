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Референдум и массовые беспорядки: Каталония обнародовала важное обращение к ЕС
Власти Каталонии обратились к Европейскому союзу с требованием официально осудить центральные испанские власти за "вмешательство в референдум" о независимости региона и нарушение прав и свобод жителей провинции.
Об этом пишет La Repubblica., передает Обозреватель.
Официальный Мадрид каталонцы обвиняют в нарушении статьи 7 договора ЕС, которая оговаривает неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества. Речь идет о якобы неоправданных мерах испанской полиции против участников референдума, несмотря на его незаконность.
Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что число пострадавших в результате беспорядков в Каталонии в день незаконного референдума о независимости региона превысило 460 человек.
"В Каталонии получили ранения уже более 460 человек. Как мэр Барселоны я требую немедленно положить конец действиям полиции против беззащитного населения", - написала она в своем Twitter.
Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо намерен пожаловаться на действия испанского правительства против референдума в Каталонии руководящим структурам ЕС, включая Европейский совет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, референдум, Каталония
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