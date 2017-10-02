Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек

02.10.2017 16:54

В полиции уже установили личность стрелка

По последним данным, число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, передает gazeta.ru со ссылкой на Sky News. В то же время число пострадавших увеличилось до 200.

Стрельба произошла на фестивале музыки кантри "Route 91". По словам шерифа департамента полиции Лас-Вегаса, в данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают спутницу мужчины, который открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay.

В свою очередь 112 со ссылкой на телеканал ABC и заявление шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо сообщил о том, что ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем.

В полиции не назвали имя стрелка, лишь отметили, что ему 64 года и он не является афроамериканцем. Мужчина открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй".

Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и объявлена в розыск. Как заявил Ломбардо, злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицейским. Пока инцидент не рассматривается как теракт.