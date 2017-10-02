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Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением
02.10.2017 12:15
СМИ и пользователи соцсетей опубликовали данные о количестве жертв стрельбы в Лас-Вегасе
В частности, как сообщает пользователь Caddy Miller число убитых достигло двадцати человек.
Между тем президент США Дональд Трамп, назвал стрельбу в Лас-Вегасе ужасом и призвал молиться за жертв стрельбы.
Напомним, по предварительным данным в результате стрельбы открытой неизвестным человеком по меньшей мере получили ранения десятки людей.
Как сообщает ряд иностранных СМИ со ссылкой на очевидцев трагедии, это произошло прямо перед казино Mandalay Bay. Судя по звукам, огонь был открыт из автомата.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Лас-Вегас, теракт
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