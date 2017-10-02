Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением

02.10.2017 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением

СМИ и пользователи соцсетей опубликовали данные о количестве жертв стрельбы в Лас-Вегасе

В частности, как сообщает пользователь Caddy Miller число убитых достигло двадцати человек.

Между тем президент США Дональд Трамп, назвал стрельбу в Лас-Вегасе ужасом и призвал молиться за жертв стрельбы.

Напомним, по предварительным данным в результате стрельбы открытой неизвестным человеком по меньшей мере получили ранения десятки людей.

Как сообщает ряд иностранных СМИ со ссылкой на очевидцев трагедии, это произошло прямо перед казино Mandalay Bay. Судя по звукам, огонь был открыт из автомата.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Лас-Вегас, теракт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх