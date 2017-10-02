Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам

02.10.2017 20:58

Кто получил награду в области медицины

Нобелевскую премию в области медицины за 2017 получил не один, а целая группа ученых — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

Как сообщает «Знай», победу медикам принесли обычные мушки-дорзофили. Именно благодаря им, специалистам удалось открыть новые молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы.

Срок происходит от двух латинских слов: circa — «примерно» и dies — «день». Попросту говоря, циркадные ритмы — это «биологические часы» живых организмов, который подстраивает все физиологические процессы в определенное время дня.

Международные светила науки долго не могли понять, как же именно работают эти циркадные ритмы. Однако в 1984 году группа из трех ученых смогла выделить особый ген, отвечающий за биологические ритмы организма.

Оказалось, что существует специфический белок, количество которого отличается в разное время суток. Именно этот белок и запускает работу гена.

Источник: https://politeka.net