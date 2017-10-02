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В США создали уникального робота-трансформера (ВИДЕО)
Ученые Массачусетского технологического института создали робота Primer, который может принимать самые различные формы по принципу оригами. Об этом сообщает ITC.UA.
На первый взгляд это просто маленький магнитный кубик на дистанционном управлении. Он может лишь двигаться за счет покачивания. Но в экзоскелете робот-оригами способен выполнять массу сложных задач, таких как езда, плавание или скольжение. Робот напоминает Тони Старка, надевающего доспехи Железного человека, чтобы бороться со злом.
Ученые разработали четыре каркаса: в форме лодки, планера, а еще один превращает робота в колесо, последний же предназначен для "ходьбы".
Крошечный робот может самостоятельно "надеть" любой из них. Более того, Primer может надеть несколько экзоскелетов одновременно, чтобы получить сразу все способности. Чтобы снять ненужную оболочку, роботу достаточно погрузиться в специальную жидкость, которая растворит "наряд".
На видео ниже показано, как Primer надевает экзоскелеты и исследует незнакомую "местность" на столе, адаптируясь к различным средам. Правда, стоит отметить, что запись процесса представлена в ускоренном режиме - технология пока что весьма медлительна.
Теги: США, Донбасс, робот
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