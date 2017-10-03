Десять чемоданов с винтовками, взрывчаткой и тысячами патронов: полиция Лас-Вегаса шокирована арсеналом оружия, найденным в номере кровавого стрелка, - New York Times

03.10.2017 13:16

Гостиничный номер, машина и дом убийцы Стивена Пэддока, который убил 59 человек на концерте в Лас-Вегасе, были наполнены огромным количеством оружия и взрывчатки. Правоохрантели Соединенных Штатов провели тщательный обыск в номере на 32-м этаже казино-отеля Mandalay Bay, из окон которого 64-летний Стивен Пэддок расстрелял многотысячную толпу, пишет "Диалог.UA".

Согласно данным полиции, было найдено 23 единицы огнестрельного оружия и тысячи патронов, информирует авторитетное издание The New York Times. Сообщается, что две автоматические винтовки с оптическими прицелами были установлены на треногах перед большими окнами в номере отеля, из которых преступник вел огонь по толпе.

Также шериф Лас-Вегаса констатировал, что Пэддок пронес в свой гостиничный номер не менее 10 чемоданов с оружием и патронами. Более того, в его доме в городке Мескит (штат Невада) было обнаружено еще 19 единиц оружия, тысячи патронов и взрывчатка.