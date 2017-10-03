"После Путина к власти в России могут прийти люди типа Стрелкова", — экс-депутат Госдумы Пономарев заявил, что "Путин не вечный"

03.10.2017 09:20

Российский политэмигрант, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, кто придет к власти в России после конца правления Путина. Эту информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Общественное радио".

Закончится это (российско-украинский конфликт - прим. ред.), конечно, тем, что Путин просто больше не сможет быть президентом России. Рано или поздно это случится: либо по естественным причинам, связанными со здоровьем, либо по причинам насильственным, связанными с усталостью его окружения.

Я бы сказал, что гадать на тему, каким именно путем, наверное, бессмысленно. Думаю, самое важное, о чем надо рассуждать, — что будет после", - отмечает он. "А после Путина власть в Кремле могут захватить такие личности как Стрелков", - считает Пономарев.

Также политик сказал, что в Украине не будет находиться после свержения нынешнего президента РФ. "Все-таки Владимир Владимирович у нас не вечный. Рано или поздно возможность вернуться будет",- отметил экс-депутат Думы.