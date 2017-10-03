Российская армия шокирована: пока СМИ РФ сообщают о "блистательных победах" путинских вояк в Сирии, ИГИЛ берет их в плен

03.10.2017 20:05

Подконтрольное боевикам так называемого "Исламского государства" агентство "Амак" обнародовало видеозапись с пленными российскими военнослужащими. Радикальные исламисты ИГИЛ (ДАИШ), которые, как известно, воюют против режима Асада и помогающих ему российских наемников в Сирии, взяли двух россиян в плен, сообщает Dialog.UA.

Стоит отметить, что исламские радикалы еще 28 сентября рассказали через тот же ресурс о гибели российского военнослужащего и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Но Минобороны РФ тут же опровергло эти данные, сообщив, что все находящиеся в Сирии российские военные "живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению".

Тем не менее, вскоре после этого "игиловцы" показали видео с двумя мужчинами, один из которых очень хорошо разговаривает по-русски и сообщает свои точные данные. Таким образом боевики-радикалы посрамили российское оборонное ведомство.

Российские власти через подконтрольные им СМИ тут же принялись убеждать, что эти два мужчины не являются военнослужащими РФ. В то же время на записи один из двух пленных (на снимках - справа) представляется Романом Заболотным, называет год и место своего рождения (1979 год, Аксайский район Ростовской области) и рассказывает, что попал в плен при контрнаступлении ИГИЛ (ДАИШ) в районе сирийского поселка Шуля.

Второй пленный все время молчит, а первый представляет его как Григория Сурканова. Поскольку названы данные солдат, теперь не составит особого труда проверить, действительно ли такие прописаны в указанном регионе и служат в армии РФ. К слову, на лицах обоих мужчин заметны следы насилия.

Как известно, официальная Москва далеко не всегда признает участие своих военнослужащих и "добровольцев" в различных конфликтах, поэтому нет уверенности, что этим двум россиянам официальные власти РФ окажут помощь.