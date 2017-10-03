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Россия готовится повернуть историю вспять - пропагандисты Кремля начали “завоевывать” Европу
Миллионы мигрантов из Азии и Африки давно нарушили размеренный уклад европейских государств. Масла в огонь подлили референдум в Каталонии и сепаратистские настроения еще в нескольких регионах западных стран. Стремительно изменяющаяся Европа – шанс России повернуть историю вспять и в ближайшие 50 лет провести “русскую реконкисту”. С таким предположением выступил российский журналист Юрий Подоляка, передает “Диалог.UA”.
Он отмечает, что переселенцы Ближневосточных стран уже изменили ситуацию в Европе. “Над коренными жителями континента реально нависла угроза. Пока жизни и здоровью. Уже сегодня мы видим, как миграционный вопрос разрушает единство ЕС. Внутри общества растет напряжение, порождающее возрождение правого движения”, - предрекает пропагандист.
По предположениям Подоляки, социальное напряжение в ЕС будет нарастать в ближайшие 10 лет и нынешние события в Каталонии покажутся невинной забавой. “Не может сегодня житель континента чувствовать себя свободным в своих действиях, даже если речь идет о защите его здоровья и даже жизни.
К тому же политический истеблишмент, навязывая своим согражданам новые морально-этические нормы, разрушает их внутренний комфорт и ставит перед тяжелым цивилизационным выбором: либо принять все это чуждое и мерзкое и с этим жить, либо бежать”, - угрожающе заявил пропагандист. Он уверяет, что на фоне притока мигрантов из Африки и Азии образовался отток европейцев.
Они якобы бросают родину и ищут новые места проживания. “Возникает вопрос: а можно ли перенаправить хотя бы значимую часть этих людей в Россию, чтобы тем самым усилить ее человеческий потенциал, который затем будет использован в русской европейской реконкисте?” – раскрыл карты Подоляка. Он напомнил, как в XVII-XVIII веках немцы отстраивали Российскую империю. Теперь он хочет заполучить высококвалифицированных специалистов для отставшей на десятилетия от развитых стран РФ.
Пропагандист также напомнил о “вымывании” украинцев из Украины, которых могут заменить россияне. И вот тогда, лет через 30-50, Кремль сможет поднять вопрос о “законности” владения Польшей Львовом (он уверен в скором перекраивании карты Украины) и городами западной Галиции-Руси Перемышлем и Холмом. К тому времени на упомянутых “журналистом” территориях осядут украинцы и их потомки, которые якобы вспомнят о своих малороссийских корнях.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, Азия, Африка, мигрант, Каталония
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