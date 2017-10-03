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СМИ раскопали сенсацию, всполошившую Пентагон: Минобороны России умудрилось "сунуть нос" в систему киберзащиты оборонного ведомства США

03.10.2017 08:26
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СМИ раскопали сенсацию, всполошившую Пентагон: Минобороны России умудрилось "сунуть нос" в систему киберзащиты оборонного ведомства США

Российским спецслужбам, подозреваемым во вмешательстве в выборы президента США, без особых трудов удалось получить доступ к системе киберзащиты Пентагона. Об этом узнали журналисты агентства Reuters, передает "Диалог.ua".

Оказалась, что известная американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise предоставила Минобороны РФ на исследование секретную систему Пентагона ArcSight, чтобы иметь возможность продавать свой софт российским государственным структурам. Изучала исходный код системы компания "Эшелон", которая весьма тесно связана с Минобороны РФ. Это произошло еще в прошлом году, прямо перед тем, как резко усилились атаки кремлевских хакеров на системы в США.

По данным экспертов, изучение исходного кода системы, которое совершили русские, и позволило им отыскать слабые места в программном обеспечении Пентагона по противодействию кибератакам. Hewlett Packard Enterprise, а также Минобороны РФ информацию об изучении подтвердили, однако заверили, что это якобы никак не повлияло на безопасность системы Пентагона. В правдивость этого верится с трудом.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Пентагон, код, кибератака, Минобороны
 
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