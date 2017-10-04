“По сравнению с этим, ИГИЛ – сущий пустяк”, - Мюрид рассказал о нарастающей угрозе Кремлю на территории РФ

04.10.2017 09:11

Республика Дагестан остается одним из самых сложных во всех отношениях регионов. После перекрытия дороги в ИГИЛ и в зону конфликта на Донбассе, куда "сбрасывался" радикальный контингент, теперь неизбежно он накапливается здесь. По факту ИГИЛ - это сущий пустяк по сравнению с общей обстановкой. Писатель и российский политолог Анатолий Несмиян, известный как Эль Мюрид, уверен, что попытка Кремля зайти в Дагестан “с другой стороны” не спасет Россию, передает “Диалог.UA”.

Накануне стало известно, что кавказскую республику возглавит генерал Владимир Васильев - руководитель думской фракции "Единой России". Его предшественник Рамазан Абдулатипов в прощальной речи пожелал новому руководителю Дагестана "понять культуру и традиции региона”, показав, что не смог найти подход к местной элите.

Мюрид уверен, что в регионе накопилось огромное количество радикального контингента и три последних убийства ИГИЛовцами полицейских-участковых, которые произошли здесь на днях, - только вершина айсберга. “Однако ИГИЛ - это сущий пустяк по сравнению с общей обстановкой”, - отметил Мюрид.

По его мнению, проблема Кремля в том, что он не может контролировать ситуацию в регионе. Сложные родственные отношения в Дагестане при общей архаизации всего Северо-Кавказского региона стали откровенной угрозой. Москва не может удержать баланс, сколько бы ресурсов сюда не вкладывали.

Попытки “посадить” своих людей не принесли результата: они либо поддерживали систему управления, либо становились изгоями. Очередная кадровая ротация вряд ли радикально изменит ситуацию. “Правда, проблема в том, что в стране, которая сама валится в пропасть, сложно представить себе, что в одном регионе все вдруг наладится, а в остальных будет как сейчас”, - резюмировал Мюрид.