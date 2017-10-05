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Метеорологи: США вот-вот атакует еще один ураган
После разрушительных ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", которые нанесли серьезный ущерб Соединенным Штатам и странам Карибского бассейна, американские метеорологи прогнозируют возможность появления нового "монстра" в регионе. Об этом говорится в сообщении Национального центра ураганов США, передает ТСН.
"Зона низкого давления (зафиксирована в Карибском море – ред.), по прогнозам, в ночь на четверг усилится и принесет тропический шторм и сильные ливни, задев часть Никарагуа и Гондураса", - отметили синоптики.
Далее прогнозируется, что "стихия продолжит набирать силу над Мексиканским заливом и на выходных может перерасти в ураган, ударив по северной части побережья залива", то есть по южных штатах США.
Вместе с тем, метеорологи пока не берутся определять точное время и возможную силу стихии, утверждая, что говорить об этом пока слишком рано.
"Жители прибрежных районов Луизианы до Флориды должны следить за развитием этой стихии в течение следующих нескольких дней и прислушиваться ко всем советам местной власти", - посоветовали в Национальном центре ураганов США.
Напомним, эпицентр сильного урагана "Мария" прошелся по Пуэрто-Рико и оставил без света 3 миллиона населения острова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, ураган
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