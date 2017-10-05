Мумия из Эрмитажа "неожиданно" стала жрецом

05.10.2017 19:42

Раньше ученые считали, что в одеяниях находится известная певица.



Древнеегипетская мумия, хранящаяся в Эрмитаже которую считали певицей, на самом деле принадлежит жрецу и начальнику привратников фараона по имени Па-кеш, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.



После комплексного обследования мумии середины I века до н. э. из фиванского некрополя выяснилось, что это не певица, а вообще мужчина. Причем оскопленный.



"Если их не распеленать, то мумии (внешне) практически неотличимы друг от друга, и их довольно часто путали — например, при продаже", — рассказал заведующий отделом Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.



Он уточнил, что мумии раньше находились в Кунсткамере и только после революции попали в Эрмитаж. "Возникла путаница с идентификацией некоторых экспонатов", - цитирует Большакова.



В коллекции Эрмитажа попытаются найти мумию певицы Бабат. А мумию Па-кеша придется переместить в другой саркофаг. Удивление специалистов вызвал тот факт, что Па-кеш был кастрирован.



"Он мог быть кастрирован прижизненно с целью сделать его евнухом, но это совсем не египетская практика: нам известен только один случай кастрации в молодом возрасте. Теоретически возможно удаление тестикул в процессе мумификации, но это также нехарактерно для Древнего Египта. Это даже не редкость, а скорее уникальность", — сказал эксперт.



У покойного жреца прекрасно сохранились все зубы, причем при жизни все они были здоровыми, только немного стерлись. Степень стирания позволила предположить, что Па-кеш умер в возрасте 35 лет. В длину мумия достигает 160 см, однако прижизненный рост жреца мог быть на 10 см выше. По данным экспертов, Па-кеш страдал рядом заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также синдромом Марфана — наследственной патологией соединительной ткани.