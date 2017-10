Робби Уильямс напророчил бойню в Лас-Вегасе

05.10.2017 14:46

Сюжет его песни, записаннной 15 лет назад, есть слова о том, что певец и его "обезьянка" с "мечтами и ружьем" отправились в гостиницу "Мандалай-Бэй", поднялись на 33-й этаж и устроили стрельбу





В песне британского певца Робби Уильямса Me and my Monkey нашли слова о стрельбе из окна 33-го этажа отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Стивен Паддок, застреливший вчера 59 человек, вел стрельбу из номера на 32-м этаже того самого отеля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на газету Mirror.

В песне артиста есть слова о том, что певец и его "обезьянка" с "мечтами и ружьем" отправились в гостиницу "Мандалай-Бэй", поднялись на 33-й этаж и устроили стрельбу. "Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого", – говорится в тексте песни.

"Мы не хотим убивать мексиканцев, но у нас десять чешущихся пальцев", – пел Уильямс.

Заканчивается композиция "назревающей перестрелкой" с мексиканцем, и герой песни просит обезьяну "опустить пистолет".

Композиция Me And My Monkey вошла в альбом Escapology 2002 года.

Как сообщалось, по последним данным, количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе составляет 59 человек, еще 527 получили ранения. Стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе.

Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля с номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.

Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.

Источник: https://www.segodnya.ua

Теги: Донбасс